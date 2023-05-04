Antalya'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesindeki bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Boğazkent Mahallesi Sera Tatil Sitesi'nde Hamidiye Uluç'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.



Yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.



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