AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar'dan, belediye meclisinin CHP'li üyelerine tepki

ANTALYA (AA) - AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin toplantıya katılmayarak ilçeye yapılacak projelerin aksamasına neden olduklarını belirtti.

Bayar, yaptığı açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Meclisi'nin mayıs ayı toplantısı için belediye binasında toplandıklarını belirtti. Cumhur İttifakı olarak tam kadro toplantıda yer aldıklarını ancak CHP'li üyeleri göremediklerini aktaran Bayar, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde hizmet etmekten bahsederken Konyaaltı Belediyesi Meclisi'ndeki CHP'liler ise toplantıya katılmayarak ilçe için önem arz eden projelerin aksamasına neden oldular. Adeta kendilerine tatil vermişler, hizmetten kaçıyorlar. CHP zihniyetinin söylediği ile yaptığı birbiriyle uyuşmuyor. Bu şekilde mi vatandaşımıza hizmet edecekler? Belediye meclisini önemsemeyen, millet derdiyle dertlenmeyen, proje üretmeyen bu zihniyet nasıl olacak da milletin meclisini yönetecek, hizmet üretecek. Belediye Meclisine gelmeyen, hizmet üretmeyen bir irade milletin meclisine talip oluyor, ülkeyi yönetmek istiyor."





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