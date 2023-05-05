Kemer Halk korosundan “Bahar Konseri”

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kemer Belediyesi Halk Korusu, bahar konseri ile sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konseri şef Furkan Üstündağ yönetti.

Konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserleri seslendirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konserin ardından yaptığı konuşmada, Üstündağ ve koro ekibini tebrik etti.



Sanatın altın bir bilezik olduğunu söyleyen Topaloğlu, ilçedeki sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Üstündağ da, desteklerinden dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.