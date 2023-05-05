Antalya'da "Naftalin Kokulu Öyküler" tiyatro oyunu sahnelendi

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ANTALYA (AA) - Antalya Kültür Sanat (AKS), "Naftalin Kokulu Öyküler" tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.



Bülent Patoğlu'nun yazdığı ve yönettiği oyunun prömiyeri, AKS tiyatro salonunda sahnelendi.

Geçmişten günümüze seyyar satıcıların yaşanmış hikayeleriyle, İstanbul, Eskişehir ve Antalya Kaleiçi'nin tarihinden renkli sayfaların anlatıldığı eserde, Bülent Patoğlu, Emre Çolpan ve Gökhan Eski sahne aldı.

Sahnede oyunculara, dönem müzikleriyle Sadrettin Savaş eşlik etti.

Oyun, 18 Mayıs Perşembe saat 20.30'da yeniden sahnelenecek.

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