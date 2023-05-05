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EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde rövanş maçına doğru

AA

EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde rövanş maçına doğru

ANTALYA (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası finalinin rövanşında 7 Mayıs Pazar günü İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i ağırlayacak Konyaaltı Belediyespor, taraftar desteği bekliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hayat Park sosyal tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları final ilk maçını 23-17 kaybettiklerini hatırlattı.

Pazar günü Antalya Spor Salonu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Esen, "Antalya'nın desteğiyle bu kupayı alacağız." dedi.

Esen, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada hakemlerin son derece taraflı bir yönetim gösterdiğini ve bunun da takımın motivasyonunu bozduğunu dile getirerek, o gün takımlarına çalınan düdüklerin yüzde 80'inin faul olmadığını savundu.

Rövanş karşılaşmasında adaletli bir maç yönetilmesi, iki takıma da eşit davranılmasını beklediklerini ifade eden Esen, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak Avrupa'da artık haksızlığa uğramak istemiyoruz. İlk maçımızdaki hakem hatalarını birçok maçta da yaşamıştık. Bunları aşabildik. İnşallah bunu da aşacağız. Adaletli bir hakem yönetimi ile bu maçta kupayı alacağımıza inanıyoruz. Atletico Guardes ile final oynayana kadar daha önce elediğimiz takımlardan iki tanesi muhtemel final takımları olarak görülüyordu. Bunların ikisini de biz eledik. Güçlü bir takımız. İnşallah pazar günü bu kupayı alacağız."

Maçta güçlü bir seyirci desteği beklediklerin belirten Esen, "Özellikle tüm Türk kadınlarını maçta olmaya davet ediyorum. Kızlarımıza çok güveniyorum, hocama çok güveniyorum. İnşallah Türkiye tarihinde ilk defa hentbolda Avrupa kupası almış olacağız" diye konuştu.

Esen, Konyaaltı Belediyespor'un tesisleşmesi için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, yüzme ve spor salonlarının önümüzdeki yıl bitirileceğini açıkladı.


-Ünsal: "Bu takımı yeneriz"

Konyaaltı Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, hentbol branşında ülke sporuna katkı ağlamak için var güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Takımın, Antalya turizmine katkı anlamında da önemli bir faktör olduğunu aktaran Ünsal, "Şimdiye kadar iki kez bu kupanın finalinde Antalya olarak oynadık. Ancak Türkiye'ye bu kupa nasip olmadı. Bu kez Konyaaltı Belediyespor olarak bir kupa getirmek için var gücümüzle savaşacağız." şeklinde konuştu.

Ünsal, deplasmandaki ilk maçta ciddi tedirginlik yaşadıklarını, rövanş karşılaşmasında seyirci avantajını kullanarak çok dikkatli oynayacaklarını söyledi.

Rövanşta bütün güçlerini kullanacaklarını vurgulayan Ünsal, "Hentbolda 6-7 sayılık farkın kapatılması çok zor bir iş değil. Bu takımı yeneriz. Bizden daha iyi bir takım değil. Bunun farkındayız. Son derece istekli ve arzuluyuz. İnşallah başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


- Şahin: "Kupayı başka bir ülkeye göndermeyelim"

Takım kaptanlarından Yasemin Şahin, taraftar desteğiyle bu zor maçı hedefledikleri skor farkıyla kazanmak istediklerini dile getirdi.

"İlk maçta yaşadığımız olumsuzluklar vardı." diyen Şahin, "750 kişilik tribün olmasına rağmen, hep bir ağızdan hakeme nasıl baskı yaptıklarını gördük. Hakemin düdüğünü nasıl etkilediğini çok iyi biliyoruz. Şimdi biz 10 bin kişilik bir salonda bu maçı oynayacağız. 750 kişilik salonda yapılan baskıyla 10 bin kişilik salonun dolması arasında çok büyük fark olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Yedi kişi sahada olacağız ama sekizinci oyuncumuz taraftarımız. Lütfen gelin ve tribünü doldurun. Hep birlikte kupayı başka bir ülkeye göndermeyelim." açıklamasında bulundu.

Yine takım kaptanlarından olan Kuzey Makedonyalı oyuncu Monika Janeska ise finale kadar savaşa savaşa geldiklerini belirterek, "Final oynamak çok zor. İlk maçta hepimizde stres vardı. Fazla hata yaptık. Pazar günü umarım o hataları yapmayacağız. Takım arkadaşlarımızla bütün enerjimizi sahaya vereceğiz. Taraftarlardan çok büyük destek bekliyoruz. Umarım kupa Antalya'da kalacak." diyerek sözlerini tamamladı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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