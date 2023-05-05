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Antalya'da traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

AA

Antalya'da traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde traktör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacami Mahallesi'nde Mustafa Şimşek'e ait evden traktör çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Traktörü Gedik Mahallesi'nde boş arazide terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerden M.B'yi evinde yakaladı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmada Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Traktör ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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