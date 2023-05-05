Antalya'da traktör çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde traktör çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacami Mahallesi'nde Mustafa Şimşek'e ait evden traktör çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Traktörü Gedik Mahallesi'nde boş arazide terk edilmiş vaziyette bulan ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelilerden M.B'yi evinde yakaladı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmada Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Traktör ise sahibine teslim edildi.

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