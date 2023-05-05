Antalya'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Hıdırellez Şenliği, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığınca Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen şenliğin ilk gününde Kadın Karavancılar grubu, Türk Halk Müziği Topluluğu'nun çaldığı müzikler eşliğinde şarkı söyleyip dans ederek, katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlik alanında Hıdırellez masal atölyesi, sanat çalışmaları ve workshoplar, yoga ve nefes terapileri, yarışmalar, tiyatro gösterileri de gerçekleştirildi. Çuval yarışı, ip atlama, yüz boyama, halat çekme gibi yarışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.



Kadın Kooperatiflerinin de yer aldığı etkinlikte gıda, el sanatları, hediyelik eşya stantları oluşturuldu. Bazı katılımcılar, etkinlik alanına kurulan dilek ağacına ip bağlayarak dilek tuttu.



Antalya'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiği şenlik, yarın da çeşitli gösterilerle devam edecek.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.