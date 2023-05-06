Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.