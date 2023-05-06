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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya turizminde Avrupalı turist hareketliliği arttı

AA

Antalya turizminde Avrupalı turist hareketliliği arttı

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Hava yoluyla 1 milyon 798 bin 595 turistin ziyaret ederek, aynı dönemin tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da, Avrupa pazarı da öne çıktı.

Denizi, kumu, güneşi, sağlıklı ve güvenli turizminin yanı sıra lüks tesisleriyle öne çıkan Antalya, yurt içi ve farklı ülkelerden gelen misafirlere tatil olanakları sunuyor.

AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti 1 milyon 798 bin 595 turist ziyaret etti.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde Antalya'ya 1 milyon 554 bin 810, 2020'de 508 bin 738, 2021'de 445 bin 88, geçen sene ise 1 milyon 217 bin 196 misafir geldi.

- Almanya ilk sırada yer aldı

Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artış kaydedilen kente en fazla turist gönderen ülkeler, 446 bin 542 ile Almanya, 393 bin 932 turistle Rusya, 201 bin 749 turistle İngiltere oldu. Ocak, şubat ve martta en fazla turist Rusya'dan gelmişti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, dört aylık dönemde Alman turistlerin Rusları geçtiğini belirterek, üçüncü sırada İngiltere, dördüncü sırada Hollanda ve beşinci sırada Polonya'nın yer aldığını aktardı.

- "Ruslar için en önemli turizm destinasyonu Antalya"

Antalya'nın özellikle Rusya için çok önemli destinasyon olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada en önemli turizm destinasyonu Ruslar için Antalya. Rusların tercihlerini yine Antalya'dan yana koyacaklarını düşünüyorum. Sistemin devamlılığı açısından Türk bayraklı tur operatörlerinin orada güçlü kalması bizler için çok önemli. Bu anlamda onların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'daki Türk bayraklı tur operatörlerinin de desteklenmesi gerekiyor. Ana kaynağımızı oluşturan İngiltere, Rusya ve Almanya'daki tüm tur operatörlerinin açıkçası deniz, kum, güneş turizmi diye adlandırdığımız turizm şeklini benimsemiş olduklarından bu konuda Antalya onlar için olmazsa olmaz. Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizminin olamayacağını her zaman vurguluyorum."

Antalya'ya gelen turist sayısında bu sene 15 milyona ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizen Kavaloğlu, "İlk dört aylık dönemde Almanya, Rusların önünde. Bu sene 3,5 milyon Rus turist beklentimiz var. Eğer bu gerçekleşirse Rusya ve Almanya aynı düzeyde olur." dedi.

Kavaloğlu, asıl hareketliliğin haziranda başlayacağına işaret ederek, "Avrupa pazarı öne çıkmaya başladı. Özellikle Benelux ülkeleri, İskandinavya, Almanya ve İngiltere çok ön planda. Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısı geçen sene ilk defa 1 milyonu geçti. Bu sene de 1,5 milyon civarında bekliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde olduğunda ben kötü günlerin olmayacağını düşünüyorum. Mayıs ayı geçen yıla göre daha iyi geçecek gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

- "Yine Rusların ilk sırada yer alacağını düşünüyorum"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da dört aylık verilerin iyi olduğunu belirterek, mayıs ayında Türkiye genelinde rakamların çok daha iyi olacağını bildirdi.

Almanya'nın gelen turist sayısında birinciliğe yükseldiğine değinen Atmaca, "Ruble, dolar dengesiyle birlikte ben yine Rusların ilk sırada yer alacağını düşünüyorum. Turizm Geliştirme Ajansı ve sektörün tüm paydaşları dünyanın her tarafında başarılı çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların karşılığı turist sayılarıyla ortaya çıkıyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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