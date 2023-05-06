MHP Antalya Milletvekili Adayı Sarıbek, seçim çalışmalarını sürdürüyor

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ANTALYA (AA) - MHP Antalya Milletvekili Adayı Dr. Ferhat Sarıbek, seçim çalışmaları kapsamında Kepez ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sivas Gürünlüler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Sarıbek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Sarıbek, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Herkes Eşittir Türkiye" anlayışıyla Türkiye’yi "Lider Ülke" yapma azim ve amacında olduğunu söyledi.

Hedeflerinin geleceğin küresel gücü Türkiye’yi inşa etmek olduğunu belirten Sarıbek, "Mecliste bunun için çalışacak bunun için didineceğiz. Toplumsal huzurun artmasını, yoksulluğun azalmasını, her bakımdan içeride huzurlu, dışarıda kudretli bir ülke gerçeğinin tesis edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Sarıbek, Türkiye’nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye ne takati ne de zamanı olmadığını vurgulayarak, Türk milletinin milletler mücadelesinde yenilmeye tahammülünün olmadığını vurguladı.

"Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. " ifadesini kullanan Sarıbek, "Biz birlikte Türkiye'yiz" diyen herkesin özbeöz kardeşleri olduğunu kaydetti.



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