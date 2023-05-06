Alanya'da denize giren kişi boğuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki plajda denize giren Mahmut Öner (31), bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik dalgıçlarının arama çalışmaları sonucu bulunan Öner, karaya çıkarıldı.

Kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Öner'in cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.





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