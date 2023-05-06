Alanya'da denizde hortum oluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

İlçede yer yer etkili olan yağış sırasında Uğrak Mahallesi açıklarında hortum oluştuğu görüldü.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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