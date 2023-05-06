Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Fraport TAV Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton Souza, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar

Gol: Dk. 32 Ömer Toprak (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 22 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Erdal Rakip'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fernando'nun sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla vurduğu top, ön direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fredy'in şutunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

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