AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatınca paramotorla gösteri düzenlendi

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ANTALYA (AA) - AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı tarafından paramotordan açılan dev Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteriyle gösteri düzenlendi.

Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Başkanı Tayfun Bayar, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Türk bayrakları eşliğinde Konyaaltı plajı boyunca yürüyüş yapan partililer, vatandaşlara AK Parti'nin seçim bildirilerini dağıttı.



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