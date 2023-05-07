Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya mitinginde konuştu:

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birleşe birleşe kazanacaklarını belirterek, "Bay Kemal'in Antalyalılara, Türkiye'ye, 85 milyona sözü var. En geç iki yıl içinde tüm Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye yolcu edeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğini belirterek, kimsenin kimliğinin, inancının, yaşam tarzının siyasete konu olmayacağını söyledi.

Antalya'nın dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada bir Antalya var, olağanüstü güzel şehir. Efendim şöyle bir laf ediyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nu seçerseniz, Rusya ile kavga edecek, Rusya'dan turistler gelmeyecek'. Bunların halini size anlatıyorum. Sandığa gideceksiniz, dersini vereceksiniz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün felsefesine inanmış bir insanız, 'Yurtta barış dünyada barıştır'. Barıştan, huzurdan, bereketten daha güzel ne olabilir? Kimseyle kavga etmek gibi niyetimiz yok, herkesi kucaklayacağız. Herkes turist olarak bizim ülkemize elini, kolunu sallayarak güzellik içinde gelecek, Antalya, Muğla, Bodrum onu ağırlayacak. Türkiye'nin her yerinde ağırlarız. Güler yüzle kendi ülkesine döner, bizim kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Bunu bilmenizi isterim. Rusya'dan turist olarak gelen herkesin başımızın üzerinde yeri var."

Kılıçdaroğlu, kendi döneminde sosyal yardımların kesileceğinin iddia edildiğini belirterek, sosyal yardımları aile destekleri sigortasını kurarak, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek mantığıyla yapacaklarını vurguladı.

- "İki kırmızı çizgimiz bayrağımız ve vatanımızdır"

Belediye başkanlarının yaptığı yardımların sayısının dört kat arttığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bunlar gelirlerse, terör örgütüyle işbirliği yapacaklar.' İşbirliği yapan sizsiniz, tüm numaraları çeken sizsiniz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var, açık ve net söylüyorum. CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iki kırmızı çizgisi bayrağımız ve vatanımızdır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bayrağı ve vatanı her şeyin üstünde tuttuklarını bildirerek, Kuvayı Milliye geleneğinden gelen bir parti olduklarını, doğruları her zaman söylemenin görevleri olduğunu bildirdi.

Ülkede resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Afganların sayısını hiç bilmiyoruz. Bay Kemal'in Antalyalılara, Türkiye'ye, 85 milyona sözü var. En geç iki yıl içinde tüm Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye yolcu edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Birleşe birleşe kazanacağız, oylarımızı bölmeyeceğiz, bir araya geleceğiz sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız ve demokratik yöntemlerle bir otoriter rejimin sonuna noktayı koyacağız. Noktayı koyacak olan sizsiniz, hep beraber gideceğiz sandığa." diye konuştu.

Sandığa giderken, önceki seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren birer vatandaşı da ikna etmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, çok güzel şeyleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, 5,5 milyon gencin sandığa gidip oy kullanacağını vurgulayarak, "Sizler değişimin tarihini yazacaksınız, dünya siyaset tarihine önemli bir not bırakacaksınız." dedi.

İklim değişikliğine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği orman yangınlarına yol açıyor. Burası da Antalya, orman yangınlarını yaşadı. Pek çok yerde sorunlar çıktı. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipleriyle yangınlarını söndürmeye çalıştı. Allah nasip eder, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 uçak var. Niye uçak var bilmiyorum. 16 uçağı satacağım yangın söndürme uçakları alacağım, yangın çıktığında söndüreceğiz. Sadece Antalya'ya değil tüm Akdeniz ve Ege'de çıkacak olan yangınlara anında müdahale edeceğiz. Belki başka ülkelerde çıkarsa mesela komşumuz Yunanistan'da çıkarsa oraya da gideceğiz, söndüreceğiz. Akdeniz havzasının en güçlü ülkesi haline geleceğiz."

Tüm taşeron işçilere kadro vereceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, seçilirse saraylara gitmeyeceğini Çankaya'da oturacağını, mütevazi yaşayacaklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Olayları geriyorlar, gerginlikten bir şeyler kazanmak istiyorlar, toplumu birbirine kırdırmak istiyorlar. Her birimiz sakin, dikkatli olacağız, provokasyonlara kapılmamak için dikkatli olacağız." dedi.

Gerginlikten kaçınacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şurada 4-5 gün kaldı, bakın olayları germek istiyorlar. Bir kişi terör örgütünden medet umamaz, terör örgütünden medet umar hale geldiler, yazıklar olsun. Erzurum, milli kurtuluş savaşımızın en önemli kentlerinden birisidir. Erzurumlular Dadaştır. Erzurumlular bu işlere girmezler. Erzurumlular insanları sever, Erzurum'u öğrencilik yıllarımdan bilirim. Oradaki provokasyonlar Erzurumlu kardeşlerimi çok üzdü. O konuda pek çok telefon da aldık. Erzurum böyle değil ama bir avuç kişi yaptı. Yapanları da yaptıranları da biliyoruz. Bir yerden medet umuyorlar. 'Acaba ne olur da biz iktidarı bırakmayız' diye bir arayış içindeler."

- Diğer konuşmacılar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da güzel bir kavşağa yaklaştıklarını, şafak sayarak, demokrasinin yeniden büyük ülkede doğacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise okullara, camilere siyasetin sokulduğunu öne sürerek, Türkiye'de iktidarın değişeceğini iddia etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise meydanlarda binlerce insanın kalbinin hak, hukuk ve adalet için attığını söyledi.

Konuşmaların ardından, Millet İttifakı'nın ve İYİ Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı.

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