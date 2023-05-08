Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ünal B'nin kullandığı 07 FR 699 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ünal B. ile yanındaki Orhan Kemal D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan Orhan Kemal D. itfaiye ekibince kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'ya sevke dilen Orhan Kemal D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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