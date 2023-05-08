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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:

AA

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye çok kilit bir ülke oldu, önümüzdeki süreçte bu imkanları çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de çok daha istikrarlı ülke olmamız gerekiyor." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası'nda (ATB) düzenlenen "Kent Buluşmaları" toplantısının konuğu oldu.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, toptancı halini ziyaret ederek esnafın, tüccarların taleplerini, sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Deprem bölgesine yaptıkları yardımlar ve kente gelen depremzedelere sahip çıktıkları için ATB yönetimine teşekkür eden Çavuşoğlu, yaraları sarmak için devlet millet el birliğiyle çalıştıklarını vurguladı.

Kentten ihracatın 2 milyar dolara çıktığına işaret eden Çavuşoğlu, "Tarım ürünleri ihracatımız 800 milyon dolara yaklaştı, 1 milyar dolara doğru hızla gidiyor. Görevimiz öncelikle üreticimizi desteklemek, ürünlerinin verimli olması için yanında olmak, satarken içeride ve dışarıda önündeki engelleri kaldırmak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ürünlerin Anadolu'ya daha çabuk götürülebilmesi için Demirkapı Tüneli'nin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, tırların kamyonların özellikle kış şartlarında zorlanmadan ülkenin her yerine gidebilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

-"Domates ihracatında Rusya ile ilgili kotanın olmayacağını söyleyebiliriz"

Kentte devam eden yol yatırımlarına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İhracatımız sadece Antalya'dan değil, Türkiye'nin her yerinden artıyor, tarım ve gıda ürünleri de buna dahil. 25 milyar dolarlık ihracat yapmışız geçen sene. Bu 2002'de 3,8 milyar dolar civarındaydı. Toplam ticaretimiz 254 milyar dolara ulaştı. Bu daha da artacak. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Biz serbest ticaret anlaşmalarını ve tercihli ticaret anlaşmalarının sayısını artırmak için birçok ülkeyle müzakere ediyoruz. Lojistik ve ulaşımda karşılaşılan engelleri kaldırmak için de çalışıyoruz. Ticaretin kota gibi önündeki yani tarife dışı engellerin de kalkması için adımlar atıyoruz. Özellikle sizlerden gelen talepleri dikkate alıyoruz. Domates ihracatı konusunda küçük yol kazası oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hemen kabine toplantısında bu yasağın kaldırılması konusunda talimat verdi. Bir daha tekrar etmemesi konusunda gerekli tedbirleri aldığımız gibi artık Rusya ile ilgili de bir kotanın olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Rusya'nın son artırımından sonra o rakamlara yetişmek epey zaman alır. İhtiyaç olursa yine artırırız."

Çavuşoğlu, ürünlerin tırlarla gümrük kapılarında bekletilmesinin sorunlara yol açtığına dikkati çekerek, Bulgaristan kapısındaki yapısal sorunları çözerek, tırların bekleme süresini 120 saatten 2 saate indirdiklerini bildirdi.

Bulgaristan tarafında üç frigo şeridi açıldığını aktaran Çavuşoğlu, artık 2-3 saat bekleme sürelerinin daha da azalacağını, bunun yaz aylarında gurbetçiler için önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ürünlerin her ülkeye gitmesinin önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın her yerine artık Türk ürünleri ulaşıyor. Türk ürünlerinin ulaşmadığı bir ülke bile yok. Bizim önümüzdeki süreçte ticaretimizle ihracatımızla ilgili çalışmalarımız var." dedi.

Afrika, Asya açılımlarına değinen Çavuşoğlu, kolay bir dünyadan geçmediklerini, 100 yılda bir yaşanan kırılma noktası yaşadıklarını ifade etti.

AB, BM ve Avrupa Konseyinin, Avrupa'da ve dünyada bir daha savaş olmaması için kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemlerin de sarsıldığını görüyoruz. Krizler, çatışmalar derinleşiyor. Bunların yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Türkiye olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen istikrar abidesiyiz." ifadesini kullandı.

Tahıl anlaşmasının Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, fiyat istikrarı oluşturarak, dünyada önemli bir gıda krizini önlediklerini söyledi.

Arabuluculuk görevlerinin dünyaya katkı sağladığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ukrayna savaşından sonra doğu batı, Hazar geçişi, orta koridor özellikle enerji güvenliği bakımından çok önem arz etti. Şu anda Doğu Avrupa, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere Avrupa'ya gaz tedariki yapmaya başladık. Azerbaycan'dan gelen TANAP boru hattının kapasiteni iki katına çıkarıyoruz." diye konuştu.

-"Şimdiden gaz ticaretinde önemli ülke haline geldik"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 5 LNG terminali olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amerika'dan, Umman'dan da sözleşme imzaladık. Cezayir, Nijerya'dan 15 ülkeden LNG'yi tankerle getiriyoruz. Terminallerde gaza dönüştürüp, boru hattıyla gaz ticaretine, ihracatına başladık. Bulduğumuz doğal gazımızın bir kısmını sisteme bağladık. Bu bizim için yeterli değil ama şimdiden gaz ticaretinde önemli ülke haline geldik. Orta koridoru ticaret olarak iyi kullanmamız lazım. Orta Asya ülkeleriyle Azerbaycan ile bunları çok iyi değerlendiriyoruz. İran üzerinden güzergah var. Doğu batı orta koridoru Asya ile Avrupa arasındaki ticaret bakımından hayati derecede önemli. Buna kuzey güney hattını da ekliyoruz. Irak üzerinde 'kuru kanal' dediğimiz demir yolu ve kara yolu otoban projesiyle Basra Körfezi ile Türkiye arasından ekspres geçişle Körfez bölgesine gidecek ürünlerin buradan gitmesi ve o bölgedeki ürünlerin Asya ve Avrupa'ya gitmesi, Irak ve bizim üzerimizden olacak. Türkiye çok kilit bir ülke oldu, önümüzdeki süreçte bu imkanları çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de çok daha istikrarlı ülke olmamız gerekiyor. Ayrıca terör, göç meselesi, ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı gibi sınamaların da derinleştiği bir ortamda uluslararası aktör olan Türkiye'nin oynayacağı rol, dünya barışı açısından son derece önem arz ediyor. Önümüzdeki seçimler Türkiye'nin istikrarı bakımından önemli."

Çavuşoğlu, kentte kira sorunu olduğunu, bunu çözmek için de çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

ATB Başkanı Ali Çandır, Çavuşoğlu'na sağladığı katkılar -için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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