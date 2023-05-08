Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde odun yüklü kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Serdal Gök idaresindeki 07 YPY 63 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Alanya kara yolu Gebizli Kavşağı'nda odun yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi araçta sıkışan Gök'ün, kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan Gök'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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