"Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi konuşuldu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Bu sene Rus turist gelirse güzel bir sezon geçireceğiz. Çünkü Rusya pazarının eksiğini kapatabilecek bir pazar yok." dedi.

Kavaloğlu, Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Burada Turizm Çok" panelinde yaptığı konuşmada, nisan ayında turizmde önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir artış olduğunu kaydetti.

Antalya'ya nisanda gelen turist sayısının 2 milyonu geçtiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Bu sene Rus turist gelirse güzel bir sezon geçireceğiz. Çünkü Rusya pazarının eksiğini kapatabilecek bir pazar yok. Antalya için artı görünen 1 milyonu geçen İngiltere pazarı var. Bu pazardan 1,5 milyon kişinin gelme durumu var. Almanya ve İngiltere'den dünya turizmine 55-60 milyon paket çıkışı oluyor." diye konuştu.

Kavaloğlu, İngiltere pazarında çok yol kat etmeleri gerektiğini vurguladı.

-"2023 yılının ilk 2-3 ayına iyi başladık"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise 2023 yılının ilk 2-3 ayına iyi başladıkları fakat mayısın aynı ivmeyle devam etmediğini dile getirdi.

Özellikle Rusya pazarında düşüş gözlemlendiğini ifade eden Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Yıl sonunda rakamların toparlayacağını düşünüyorum. Türkiye sunduğu ürünler ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. İç turizm hareketi kuvvetli olmayan ülkelerin dış turizm hareketi de iyi olmuyor. Kendi vatandaşımızı seyahat ettiremiyorsak dışarıya yaptığımız hiçbir şeyin sürdürülebilir olması mümkün değil. Bunun için devlete, sektöre düşen şeyler var. Otellerin yerli kontenjanı için vergi indirimi yapılabilir, KDV alınmayabilir."

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