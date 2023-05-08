Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle engelli aracı alacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde belediye, hasat ettiği ürünlerden elde edilen gelirle engelli aracı satın alacak.

Serik Belediyesince Çandır Mahallesi'ndeki belediyeye ait 223 dönümlük arazideki seralara karpuz, domates ile peyzaj ve süs bitkisi dikildi.

Hasat edilen ürünlerden elde edilen gelirle engelli aracı alınacak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacak.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, gazetecilere, belediyenin ektiği buğdayın haziran ayının ilk haftalarında hasadını yapacaklarını söyledi.

Belediyenin bu yıl 5,5 dönüm seraya karpuz ile 10 dönüm seraya da pembe domates ektiğini belirten Aputkan, şunları kaydetti:

"Belediyelerin görevinin sadece yol yapmak, park ve bahçe yapmak değil. Sosyal yönden de belediyelerin büyük hizmetleri olması gerekir. Biz de hem üretime katkı koymak, sadece domates, karpuz ve buğday değil şehrimizi güzelleştirmek için peyzaj bitkilerinin üretimini de belediye olarak kendimiz yapıyoruz. Daha uygun ve az fiyata bunları mal ediyoruz. Hem tarımda hem de diğer hizmetlerde çalışmalara devam ediyoruz. Sadece tarımda değil sanayi ve diğer sektörlerde mutlaka üretmek lazım. Gelişme, büyüme, modernleşme üretmekle oluyor. Üretime ciddi manada önem veriyoruz.”

Aputkan, zaman zaman bazı belediyelerin buğday ve benzer tahıl üretimi yaptığını, karpuz ve domatesi sadece Serik Belediyesinin ürettiğini dile getirdi.

Karpuzu hasat etmeye başladıklarını belirten Aputkan, "Domatesin de ilk hasadını birkaç gün içinde yapacağız." ifadesini kullandı.

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