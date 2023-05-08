Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Haftası dolayısıyla Cevizli İlkokulu'nda Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı 39. Jandarma Trafik Timi ile İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eğitime 35 öğrenci katıldı.

Eğitimde yol ve çevre, trafikte insanların oynadığı rol, araca inme binme kuralları, araç içinde uyulması gereken kurallar, okul servis aracına binerken ve inerken dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Öğrencilere, tehlike uyarı levhası, ışıklı işaret cihazı işareti, bisiklet yolu, okul geçidi, yaya yolunu kullanma gibi konularda bilgi verildi.

Okul yönetimi, jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Eğitime İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tunçer, İlçe Emniyet Amiri Oğuz Orçan da katıldı.

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