Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu'ndan Mersin istikametine seyir halindeki Şener Tunç idaresindeki 07 UC 756 plakalı motosiklete, iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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