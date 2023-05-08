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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in "71. Yıl Buluşması"nda konuştu: (1)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in "71. Yıl Buluşması"nda konuştu: (1)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ve ABD basınının Türkiye'deki seçimler konusunda birbiriyle yarıştığını belirterek, "Daha anlamadınız mı Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi. Hangi renkten, siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez, niçin çabalıyorsunuz." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, kentte emlak sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, istek ve sorunlarını dinledi.

Ardından Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezini ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla buluştu, sohbet etti.

Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (ANTBİRLİK) "71. Yıl Buluşması"nda pamuk ve narenciye üreticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Osman Gazi'nin, Türk milletinin gücünün bütün dünyaya yayılmasını, Anadolu toprağından çıkan bir ağacın yeşermesi olarak rüyasında gördüğünü ve o rüyanın gerçek olacağını söyledi.

Türkiye'nin nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Düzenin parçası olmayan 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek, düzeni kuran biziz, ülkemizin aleyhine kurulan masaları oyunları bozan da biziz. Sahada, masada da güçlüyüz. FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ’ına teröre dünyayı dar eden de biziz. Sıfır atık girişimiyle çevremizi, topraklarımızı tehdit eden atık kriziyle mücadele eden biziz. Şefkatli eli dünyanın dört bir tarafındaki mazluma uzanan, savaşlarda, çatışmalarda barış için arabuluculuk yapan da biziz."

Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktörün Türkiye olduğunu, savaşta kazananın olmadığını, herkesin kaybettiğini dile getirdi.

- "Benim önceliğim ülkemin ve milletimin refahıdır"

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakın, muhalefetin Kılıçdaroğlu ve 8'li masanın özellikle 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağız' sözü bu mayıs aylarında Antalya'ya gelecek yüz binlerce Rus'un, Türkiye'ye bu seyahatlerini iptal etmelerine neden oldu. Sorumlu davranmamız gerekiyor. Sen yaptırım uygulayacaksın da benim Antalyalı turizmcim gelir kaybedecek, etti işte bu ay. Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. İşçim, iş adamım kaybedecek, ticaret yapamayacağız, doğal gaz alamayacağız. Sonuçta Türkiye kaybedecek, yaptırımdan bizim kazancımız ne? Niye biz tarafsızlığımızı bozalım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yerinde olmak isteyen yüzlerce lider var. Türkiye'nin yerinde olmak isteyen, gıptayla bakan yüzlerce ülke var. Ben bu özelliğimi kimin çıkarı için kaybedeyim? Benim önceliğim ülkemin ve milletimin refahıdır. Avrupa veya Batı 'aferin' diyecek diye, 'ne iyi insanlar' diyecek diye ben çıkarlarımı heba edemem, enerji güvenliğimi riske edemem. Görüşlerimiz farklı olur da ülkenin menfaatleri söz konusu olunca düşüncelerimizi söylemek zorundayız."

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve son olarak Zigana Tüneli gibi büyük projelerle tarihi İpek Yolu'nu Orta Koridor ile canlandıran bir ülke olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Türk dünyası ulaştırmanın da merkezi haline geliyorken, bakıyorsunuz, bu arkadaşlar tarafından böyle can Azerbaycan'ı baypas eden, tırlarımızı günlerce sınırlarda bekletecek projeleri ortaya koyuyorlar. Sizin Azerbaycan ile derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.

- "Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez"

Batı basınında Türkiye'deki seçimlere ilişkin yer alan haberlere değinen Çavuşoğlu, Avrupa ve ABD basınının Türkiye'deki seçimler konusunda birbiriyle yarıştığını, "Bu seçim yılın seçimi, 2023'ün en önemli seçimi" diye manşetler attıklarını söyledi.

Dergilerde kapaklar yapılarak, altına "Erdoğan gitmeli" yazıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'deki seçimin tüm dünyayı bu kadar ilgilendirmesi artık normal. Biz şaşırmıyoruz. Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar çünkü Erdoğan, kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanması için çalıştı. Erdoğan, Türk Dünyası'nın zenginleşmesini sağlıyor, Balkan Türklerine, Kırım Tatarlarına, Uygur Türklerine, Ahıska Türklerine sahip çıkıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın terör devleti kurmasına engel olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizimkiler de diyor ki 'Biz çekileceğiz Suriye'den, operasyonlar duracak, Irak'tan, Libya'dan çekileceğiz, tüm kazanımları heba edeceğiz' diyorlar. Bunlar bu manşetleri atıyorlar çünkü Erdoğan, Filistin, Kudüs davasını savunuyor. Çünkü Erdoğan, Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2 helikopterimiz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muzla dosta güven, hasmına korku veriyor. Çünkü Erdoğan, haklıya haklı, haksıza haksız diyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Çünkü Erdoğan'lı Türkiye, artık tüm küresel sisteme kafa tutuyor, siz ne yazarsanız yazın. Daha anlamadınız mı Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi. Hangi renkten, siyasi görüşten olursa olsun Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez. Niçin çabalıyorsunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve 14 Mayıs'ta Türk milleti karar verecektir, siz değil. Artık Türkiye'yi dışarıdan dizayn etme günleri bitti. Bazı siyasi partileri, ittifakları dizayn edebilirsiniz ama Türkiye'yi, Türk milletini dizayn edemezsiniz. Biz, 102 yıl önce İstiklal şairimiz Akif'in yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayacağız. Yurdumuza alçakları uğratmayacağız.
Gerekirse gövdemizi siper edeceğiz."

Bakan Çavuşoğlu, "Terörist başı Apo'ya, Selo'ya özgürlük naraları atanlara karşı cumhuriyetimizi, milli egemenliğimizi korumaya var mıyız? Diyarbakır annelerinin yüreklerindeki sızıyı dindirmeye, terörün her türlüsünün başını ezmeye var mıyız?" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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