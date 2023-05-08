Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Antalya'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Antalya'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Antalya'da konuştu:

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz, seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak." dedi.

İnce, Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen "Antalya Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

Konuşmasının başında elektriklerin kesilmesi üzerine İnce, mikrofonsuz şekilde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Elektriklerin gelmesinin ardından konuşmasına devam eden İnce, 45 gündür her gün bir iftirayla karşı karşıya kaldığını, bunlarla ilgilenmediğini çünkü "abdestinden şüphesinin olmadığını" söyledi.

İnce, 14 Mayıs'taki seçimin şölen, bayram, düğün, demokrasi demek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. Bakın, İçişleri Bakanı'nın görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı 'Az bile' diyor. Belediye Başkanı 'Burası Erzurum' diyor. Emniyet Müdürü seyrediyor. Vali seyrediyor. Şimdi Antalya'dan sesleniyorum. Bu ayıptır, demokrasiye bir lekedir. Bu kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum, derhal o İçişleri Bakanı'nı, o Vali'yi, o Emniyet Müdürü'nü görevden al. Bunların fikri bozuk. Bunların sicili bozuk."

İnce, Türkiye'de dört cumhurbaşkanı adayı olduğunu, hepsinin kampanya yaptığını, diğer adayların güvenliğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet olduğunu dile getirdi.

Milletin 5 yıl önce ülkeyi yönetme yetkisini Erdoğan'a verdiğini hatırlatan İnce, "Şu anda bizi, Sinan Oğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendini korumak Erdoğan'a ait. Ama onlar böyle yapmıyor. Asker, polis, devletin askeri, polisidir. Erdoğan'ın değildir. Orada taş atılırken Ekrem İmamoğlu'na, polisler seyredemez. Olamaz böyle bir şey. Sen bu ülkenin silahlı kuvvetlerini, polisini, askerini rakiplerine karşı kullanamazsın. Yabancılara karşı, düşmanlara karşı kullanması lazım." dedi.

Bir belediye başkanına taşlı saldırı yapılmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak." ifadesini kullandı.

İnce, yıllardır meydanlarda olduğunu vurgulayarak, ilk kez bu kadar genci alanlarda gördüğünü belirtti.

Mitinge katılanlardan çevrelerinden en az üç kişiyi ikna etmelerini isteyen İnce, bazı gençlerin AK Parti'li ebeveynlerini ikna ettiklerini söylemesi üzerine "Arkadaşlar bir de bana 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun' diyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in "71. Yıl Buluşması"nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in "71. Yıl ...
İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler seçim garanti
YEREL HABERLER İnce: Millet İttifakı çekilsin beni desteklesinler ...
Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı (2)
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı ...
Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü
Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker eğlencesi yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker ...
Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi verildi
YEREL HABERLER Serik'te öğrencilere trafik farkındalık eğitimi ...
Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Akseki'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi ...
Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle engelli aracı alacak
YEREL HABERLER Serik Belediyesi hasadını gerçekleştirdiği ürünlerle ...
Adaylıktan çekildi, Memleket Partisi'nden istifa etti
YEREL HABERLER Adaylıktan çekildi, Memleket Partisi'nden istifa etti
Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Annesini öldürdü, 'Kaç defa bıçakladığımı ...
Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi öldürdü, eve gelip eşini yaraladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf Buluşması" programına katıldı:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da "Esnaf ...
Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba ...
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bini aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon ...
"Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi konuşuldu
YEREL HABERLER "Burada Turizm Çok" panelinde Antalya turizmi ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli ...
Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da odun yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari ...
Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran kamyona çarpan aracın sürücüsü ...
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da "Kent Buluşmaları" ...
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariğine başladık
Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te uçurtma şenliği düzenlendi
Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Serik'te otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 ...
Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Alanyaspor'un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.