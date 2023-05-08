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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in 71. Yıl Buluşması'nda konuştu: (2)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in 71. Yıl Buluşması'nda konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "21 yıldır büyük vatan toprağına, her alanda ektiğimizi biçme zamanıdır. Bahar geldi geçti, artık Türkiye için yazdır ve artık hasat zamanıdır." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (ANTBİRLİK) "71. Yıl Buluşması"nda, bugün telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, en iyi dileklerini iletmek istediğini söyledi.

Türk milletinin iki büyük hazinesinin birisinin Türkçe diğerinin ise bereketli Anadolu toprağı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Türk demek, dil demektir, Türkçe demektir. Binlerce yıllık dilimizin en anlamlı, ölümsüz, en derin kelimelerinin başında toprak geliyor." diye konuştu.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, tarımın her alanında çok çalıştığını, ter döktüğünü, o yüzden çiftçinin kıymetini bildiğini vurguladı.

Toprak için dökülen alın terinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Tohuma, bir çocuğun büyümesi gibi verilen emeğin, hasat vakti geldiğinde duyulan coşkunun, mutluluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. İçinde bulunduğumuz bu süreçte siyasiler olarak bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. 21 yıldır büyük vatan toprağına, her alanda ektiğimizi biçme zamanıdır. Bahar geldi geçti, artık Türkiye için yazdır ve artık hasat zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tarımsal hasılayı 2002'de 25,1 milyar dolardan yüzde 133 artışla 2022'de 58,5 milyar dolara yükselttiklerini vurgulayarak, tarımsal desteği 1,8 milyar liradan 2023'te 55,5 milyar liraya ulaştırdıklarını bildirdi.

"Çiftçimize 2023 yılı cari fiyatlarıyla toplam 803 milyar lira tarımsal destek sağladık. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı 8 katına çıkararak 29,9 milyar dolara ulaştırdık." diyen Çavuşoğlu, bitkisel üretim miktarını Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 128,6 milyon tona ulaştırdıklarını kaydetti.

Çiftçiye ilk defa kendi hükümetlerinin mazot desteği verdiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İhtiyacımız olan sertifikalı tohumluğun yüzde 96'sını artık ithal etmiyoruz, yurt içinde üretir hale geldik. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Ülkemizdeki bütün seralara dijital kimlik verdik. Tarımda riskleri karşılayabilmek için Tarım Sigortası TARSİM'i hayata geçirdik. Antalyamız, Türkiye'nin tarım alanındaki atılımlarında hep ön sıralarda oldu. Antalyamıza ayrılan tarımsal destek ödemelerini 21 yılda 16 kat arttırdık. Yine tarımda hayvancılık desteğini, dile kolay tam 168 katına çıkardık. Antalya üreticisine 2002-2022 yıllarında 1,8 milyar lira bugünkü cari fiyatla 8,5 milyar lira bitkisel ve hayvansal üretimi destekleme ödemesi yaptık."

Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyve ihracatını yüzde 737 gibi inanılmaz artışla 586 bin tona yükselttiklerine dikkati çekerek, ANTBİRLİK'in Antalya'nın bereketli topraklarına sahip çıkmada, verimini artırmada çığır açtığını söyledi.

Birliğin 71 yıldır bu toprakları bereketli kılmak için mücadele sarf ettiğine değinen Çavuşoğlu, modern tarıma geçiş sürecini hep birlikte başlattıklarının altını çizdi.

Pamuk hasadını bir aya düşürmek için gerekli tesisat konusunda çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Size söz vermiştim, meyve suyu fabrikamızı kuracağız diye. Yönetim kurulu başkanımıza ve yöneticilerimize iletmiştik, onlar da bu sözünde durdular. Yakın zamanda fabrikamız faaliyete geçecek, 7 milyon avro yatırım yaptılar, aletleri cihazları aldılar. 7 bin 500 metrekare kapalı alana, 5 üniteli meyve suyu fabrikamıza alınan üniteler monte edilecek ve üretime başlayacak. Çiftçimizin ürettiği ürünleri meyve suyu olarak tüm Türkiye piyasalarına ulaştıracağız. İnşallah ihracata da burada ürettiğimiz meyve sularını göndereceğiz."

Daha büyük atılımlara hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, sulama alanında yatırımların hız kesmeden devam edeceğini, sulama ücretlerinin yarısını devletin ödeyeceğini bildirdi.

- Pamuk üreticilerine ek destek verilecek

Alınan pamuk için bazı çiftçilerin kendisinden fark istediğini anlatan Çavuşoğlu, ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'dan bilgi istedi.

Yavuz'un 2022-2023 sezonunda alınan ve ödemeleri yapılan pamuğa üreticinin fark istediğini, bunu karşılamak için ucuz kredili finansman desteğine ihtiyaçları olduğunu ve sağlanırsa pamuk üreticisine kilogram başına 50 kuruş destek vereceklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "50 kuruş az, öyle yarım çeyrek olmaz. 1 lirayı güçlü şekilde duydum, buna ben de katılıyorum. Size her zaman destek veriyoruz, yine arkadaşlarımızla beraber Cumhur İttifakı olarak gereken desteği vereceğiz. Bunu 1 lira yapalım, hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimizin alın terinin karşılığını her zaman vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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