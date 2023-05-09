Antalya'da suda arama kurtarma tatbikatı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyesi, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) işbirliği ile Sivil Savunma Birimi personeline uygulamalı suda arama kurtarma eğitimi programı yapıldı.

Belediye, yaşanabilecek olası afetlere hazırlıklı olmak için yangın, tahliye, haberleşme, deprem ve hayvan kurtarma gibi konularda verilen eğitimlerin yanı sıra SKUT işbirliğiyle belediye personeline suda arama kurtarma eğitimi verildi.

Tatkibat, kaza ihbarı harekete geçen ekipler olay yerine ulaşarak bottan suya inme, su altındaki kazazedeye ulaşarak önce su üstüne, daha sonra da bota nakliyesi gerçekleştirildi.

Antalya SKUT üyesi Aslı Uluk, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde bir suda arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi işbirliği ile yürüttükleri eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini aktaran Uluk, "Yaşanabilecek kaza ve afetlerde hızlı müdahale edebilmek çok önemli. Bunun için, sık sık uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyoruz. Antalya çok uzun bir kıyı şeridine sahip olduğu için, ne kadar çok ekip oluşturabilirsek o kadar iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

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