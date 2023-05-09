Finike'deki Kapıçay Barajı hedeflenen doluluk oranına ulaştı

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde bulunan Kapıçay Barajı'nın hedeflenen doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Aynı zamanda TBMM Akdeniz Parlamenter Türk Grubu Başkanı olan Uslu, yaptığı açıklamada, Finike Ovası'nı ve Finike portakalını sulayabilmek için inşa edilen barajın su tuttuğunu belirtti.

Barajın bölge halkına fayda sağladığını ve gözesi haline geldiğini vurgulayan Uslu, "Dünyanın en kaliteli portakalı olan Finike portakalının yetiştiği Finike Ovası artık susuz kalmayacak. 233 milyon liraya mal olan ve temelden yüksekliği 50 metre olan barajımız ile bu yıl 18 bin 700 dekar tarım arazisi sulayacağız. Barajımızda elektrik üretimi de gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Alacadağ, Gökçeyaka ve Asarönü gibi yüksek rakımda bulunan mahallelerimizi de motopompla sulayacağız. İlçemizde susuz hiçbir yer bırakmama gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uslu, baraj altında kalan arazilerde de kapalı sulama sistemi çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.





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