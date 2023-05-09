Serik'te 23 okulun projeleri sergilendi

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde 9 Mayıs eTwinning günü etkinlikleri kapsamında proje yaygınlaştırma sergisi açıldı.

Serik Kaymakamlığı bahçesinde açılan sergide 23 okulun projeleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, eTwinning'in Avrupa'da okullar için oluşturulmuş bir topluluk olduğunu söyledi.

Ekiz, ilçede 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde 13 okul eTwinning okulu olduğunu ve 25 projenin bu kapsamda kabul gördüğünü kaydetti.

Konuşmalarına ardından protokol açılış kurdelesini kesip, açılan stantlarda projeleri gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

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