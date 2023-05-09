Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı projesi tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yenileme çalışması yapılan Uncalı Kent Mezarlığı projesi tamamlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'ndeki Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki birim ve tesisler ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa edildi.



Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin metrekarelik alanda 300 kişilik cami, 400 kişilik yarı açık ibadet alanı, 6 gasilhane, 36 morg, kadın ve erkek abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları ve otopark yer alıyor.



Yenileme çalışmaları kapsamında gasilhane sayısı 2'den 6'ya, morg sayısı 12'den 36'ya yükseltilirken, 85 metrekarelik cami yerine 250 metrekarelik cami inşa edildi.



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