Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kepez ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1020 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler 2 şüphleliyi gözaltına aldı.

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