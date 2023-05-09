TSYD Antalya Şubesi'nden Antalyaspor Başkanı Gülel'e ziyaret

ANTALYA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'i ziyaret etti.

Ziyarette, yaptıkları çalışmaları anlatan Gülel, basın ile kulüp arasında sıkı bir bağ kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Gazetecilerin eleştirilerinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Gülel, "Eleştirin ki doğrusunu hep beraber öğrenelim. Gazetecilerle iç içe olmalıyız. Bu takımın başarılı olmasında gazetecilerin de payı olacaktır. Hep beraber çalışmalıyız. Her zaman beni arayıp en doğru bilgiyi alabilirler. Hiçbir zaman lafı dolaştırmam, yalan söylemem. Direkt doğrusunu söylerim. Bu yüzden bazı arkadaşlarımın eleştirisini bile alırım." dedi.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de Antalyaspor ile basın mensuplarının arasında mesafenin olmaması gerektiğini vurgulayarak, kulübün başarısı için el birliğiyle çalışma yapılmasının önemine dikkat çekti.

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