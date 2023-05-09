Antalya'da İranlı kadın evinde ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, İran uyruklu kadın evinde ölü bulundu.

Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Effat Rauzbahani'yi (68) arkadaşı odasında hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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