Ankara Üniversitesi Böcek Şenlik Okulu, Alanya'da öğrencilerle buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrencilere, böceklerin faydaları hakkında eğitim verildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü bünyesinde kurulan Böcek Şenlik Okulunca (BÖŞO) Ayşe Melahat Erkin Ortaokulunda, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik böceklerle ekoloji eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere böcek türleri ve özellikleri, biyolojik mücadele uygulamaları, akıllı böcek, akıllı çiftçi kavramları hakkında bilgiler aktarıldı.

BÖŞO Program Koordinatörü ve eğitimi veren Prof. Dr. Cem Özkan, AA muhabirine, bugüne kadar Türkiye'nin birçok noktasını gittiklerini söyledi.

Proje kapsamında anaokullarından başlayıp ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde böceklerin ekolojiye, biyolojik döngüye ve ekonomiye faydalarını anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Özkan, "Einstein'ın bir sözü var. Ne diyor? Arılar ölürse insanlığın dört yıl ömrü kaldı, diye. Bunu anlamak için Einstein olmaya gerek yok. Ekoloji ilmini birazcık anlatabilirsek böcekler üzerinden çok keyifli sonuçlar elde edebiliriz." diye konuştu.

Özkan, program kapsamda 2 milyonun üzerindeki çocuğa ücretsiz eğitim verdiklerini ifade ederek, böceklere olan ön yargıyı kırmaları gerektiğini vurguladı.

Ayşe Melahat Erkin Ortaokulu Müdürü Sebahattin Bilgin ise böyle bir projenin içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Alanya'daki organizasyonun sorumlusu Fen Bilimleri Öğretmeni Serap Öztürk de Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu olduğunu belirterek, "Atölyeler ve seminerlerle öğrencilerimiz böceklerle çok eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklarımıza bu bilinçli ve eğlenceli eğitimi vermemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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