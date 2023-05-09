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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Korkuteli'de vatandaşlarla buluştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Korkuteli'de vatandaşlarla buluştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirileceğini belirterek, "Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış, Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG, PKK terör örgütüyle mücadelede işbirliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye, geldikleri yerlere, evlerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması." dedi.

Antalya AK Parti milletvekili adayı Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dış politikada destan yazdıklarını söyleyen Çavuşoğlu, dünya barışı ve adalet için adım attıklarını belirtti.

Dünyadaki savaş ve krizlerin bitmesi için mücadele ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Yarın Moskova'da, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış, Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG, PKK terör örgütüyle mücadelede işbirliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye, geldikleri yerlere, evlerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız da hayırlara vesile olur." diye konuştu.

Bugün tüm dünyanın Türkiye'yi konuştuğu dile getiren Çavuşoğlu, büyükelçilikler, konsolosluklarla dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırdıklarını vurguladı.

Dünyada önemli çalışmalar gerçekleştirirken Türkiye'nin her yerine de yatırım yaptıklarını, son 21 yılda devasa projeleri kazandırdıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ilk yüzyılına büyük kazanımlar sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana çok sayıda mücadeleler, darbeler yaşandığını, başbakanların asıldığını anlatan Çavuşoğlu, AK Parti iktidarının da ülkeye hizmet ederken çok zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Engellere rağmen bir yandan yatırım yaptıklarını bir yandan terörle mücadele ettiklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Son 21 yıl bizim için kolay olmadı. El ele verdik, omuz omuza verdik, yılmadık ve yolumuza devam ettik. 15 Temmuz'dan sonra da 'bu Türkiye'nin bekasıdır' dedik, Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber Cumhur İttifakı'nı kurduk." dedi.

- "Teröristlerle kol kola girdiniz onlarla yürüyorsunuz"

Cumhur İttifakı'nın daha da büyüdüğünü, Türkiye'nin de büyüyerek yoluna devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bir tarafta Cumhur İttifakı, 'Türkiye Yüzyılı' diyor, 'Türkiye'nin asrı' diyor, 'Türkiye'yi medeniyetler seviyesinin üstüne fazlasıyla çıkaracağız' diyor, diğer taraftan da bir ittifak var, içinde 6-7 tane parti var, partilerin dışında ne kadar Türkiye düşmanı varsa, ne kadar terör örgütü varsa onlar da var. Biz böyle deyince, çıkıyorlar 'Siz bize terörist dediniz', yoo, biz Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve diğer partilerin genel başkanlarına, Temel Bey'e 'siz teröristsiniz' demiyoruz ki. Ama siz de biliyorsunuz, ben biliyorum, herkes biliyor, siz teröristlerle kol kola girdiniz, onlarla yürüyorsunuz. Biz onu söylüyoruz. Yürüme kardeşim."

CHP'nin Van mitingini hatırlatan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mitingde Türk bayrağı yerine PKK'nın paçavraları yer aldı. 'Dişe diş, kana kan, intikam intikam' sloganları atıldı. Arkadaşlar bu HDP'nin mitingi değildi, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingiydi. Kimden intikam alacaklar? Yüz yıllık Cumhuriyetten. 'Kökten değiştireceğiz' diyorlar ya, Cumhuriyetten intikam alacaklar. Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu, bize emanet ettiği Cumhuriyetten, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde intikam alacaklarını söylüyorlar, slogan atıyorlar. CHP'den bir tane itiraz geldi mi? 'Bunu tasvip etmiyoruz' diyebildiler mi? Şimdi niye bize kızıyorsunuz, 'PKK'yla kol kola yürüyorsunuz' dediğimiz zaman. 'FETÖ'yle kol kola yürüyorsunuz' diyoruz. Niye kızıyorsunuz arkadaş? FETÖ'cüleri koymadınız mı listelere?"

Çavuşoğlu, toplantıda Korkuteli ilçesine yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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