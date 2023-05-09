Alanya'da rahatsızlanan Rumen kadın turist hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Romanya uyruklu kadın hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'nde bir otelde ailesiyle birlikte tatil yapan Mirela Aglaia Verela (76) kaldığı odada aniden fenalaştı.

İhbar üzerine otele gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, Rumen turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Verela, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.