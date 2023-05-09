Antalya'da faaliyeti sona eren mermer ocağına fidan dikildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde faaliyeti son bulan ve rehabilite edilen mermer ocağı alanına 250 fidan dikildi, 80 kilogram tohum ekildi.



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden (BAİB) yapılan açıklamaya göre, Saklıkent yolunda toprakla örtülerek rehabilite edilen alanın ağaçlandırılması için çalışma yapıldı.

Alana sedir ve çamdan oluşan 250 fidan dikilerek, can suyu verildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 50 kilogram sedir, 30 kilogram kızılçam tohumunu toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya, Antalya'da faaliyeti son bulan mermer alanında rehabilitasyon çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Alanın 10 yıl içinde ormana kavuşacağını anlatan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmasıyla ülkede ağaç varlığının ciddi şekilde arttığını ifade etti.

Türkiye'de birçok mermer sahasının rehabilite edildiğini belirten Çetinkaya, flora ve faunanın geri döndüğünü, doğal yaşamın başladığını hatırlattı.

Madencilik ve doğanın genelde karşı karşıya geldiğini dile getiren Çetinkaya, "Çevre ya da maden demeden ikisini birlikte götürmek gerekir. Bizler en az toplumun diğer kesimi kadar çevreci olduğumuzu iddia ediyoruz. Madencilik de ülkemize lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman ise Antalya, Burdur ve Isparta'daki mermer sahalarında rehabilitasyon yapılacağını kaydetti.

Fidan dikim törenine, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç, İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Oktay, BAİB üyeleri ve sektör temsilcileri de katıldı.

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