Antalya'da üniversite öğrencileri, depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde üniversite öğrencileri, düzenledikleri etkinlikle depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalıştı.



Akdeniz Üniversitesi Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümünde öğrenim gören Beyza Nur Korkut, Ece Rüveyda Acar ve Feyza Kürklülü, Serik Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün desteğiyle KYK yurdunda konaklayan depremzede öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, yüz boyama, çeşitli oyunlar ve palyaço gösterisiyle çocukları eğlendirmeye çalıştı.

Beyza Nur Korkut, gazetecilere, "Kampanya Tasarım Dersi" kapsamında yurtta kalan depremzede öğrencilere gönüllü olarak etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürmek istediklerini anlatan Korkut, "Bu etkinliklerimizi çeşitli okullarda ve parklarda devam ettireceğiz." dedi.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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