Kumluca'da jandarma ekipleri, trafik eğitimlerini sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okullarda ve turistik Olimpos mevkisinde vatandaşlara trafik eğitimi verdi.

Ekipler, "Trafikte Parlayan Yıldızlar Konuşan Yollar" Projesi kapsamında ilçe genelinde okullarda öğrencilere ve trafikte de vatandaşlara eğitim verdi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Beş dakikada beş trafik işareti konulu eğitimde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda hazırlanan linkler üzerinden gönderilen eğitim modülü öğretmenler tarafından akıllı tahtalarda açılarak öğrencilere anlatıldı.

Tehlike uyarı levhası, ışıklı işaret cihazı işareti, bisiklet yolu, okul geçidi, yaya yolu işaretlerinin anlatıldığı eğitimlerde, öğrenciler hem levhaların isimlerini hem de ne işe yaradıklarını öğrendi.

Trafik timleri, Yazır Mahallesi turistik Olimpos mevkisinde Olimpos Antik Kenti'ni ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, 150 sürücüye koruyucu bisiklet kaskı dağıttı.

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