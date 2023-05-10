Türkiye İş Bankası, Antalya'da tarım ihtisas şubesini hizmete sundu

2023 sandık görevlisi ücreti belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Türkiye İş Bankasının çiftçilere yönelik yenilikçi çözümler sunacak tarım ihtisas şubesi Antalya'nın Finike ilçesinde hizmete açıldı.

İş Bankası, teknoloji, tarım ve finansı bir araya getirerek sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamak amacıyla 2022'de hayata geçirdiği tarımsal ihtisas şubelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.



Bu kapsamda, 1977'den bu yana faaliyet gösteren Antalya Turunçova Şubesi, tarım ihtisas şubesi olarak yeni konsept ve tasarımıyla bölgedeki çiftçilere hizmet sunmaya başladı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, açılışta yaptığı konuşmada, son yıllarda kritik bir sektör haline gelen tarımda, geleneksel bankacılığın ötesinde bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Üreticilerin, çiftçilerin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Erdem, yenilikçi uygulamaların kullanılmasının ve teknolojiden yararlanarak verim artışı sağlama yoluyla girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım alanında tüm paydaşların bir araya gelerek çözüm üretmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Erdem, "Öncelikle bilgi paylaşımına ve doğru bir iletişime ihtiyacımız var. Şubelerimizi bilgi paylaşımının yapıldığı, üreticilerimiz ve paydaşlarımızla yoğun iletişimin kurulduğu alanlar olarak görüyoruz. Ülkemizin kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını ancak çiftçilerimizi dinleyerek, onların neye ihtiyacı olduğunu tespit ederek sağlayabiliriz. Türkiye'nin verimli ovalarındaki tarım ihtisas şubelerimizle buna katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Erdem, ilki Manisa Saruhanlı'da açılan tarım ihtisas şubesinden oldukça güzel geri dönüşler aldıklarını aktararak, bunun ne kadar doğru yolda olduklarını gösterdiğini dile getirdi.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin Türkiye'nin geleceği açısından milli bir mesele olduğuna işaret eden Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörün güçlenmesi, gelişmesi ve ülkenin kalkınması için gayretle çalışıyoruz. Türkiye'nin bereketli toprakları, her mevsimi yaşayan iklimi, özel coğrafi konumuyla dünyada tarımın ve gıdanın parlayan yıldızı olacağına inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşenleri yapma noktasında taahhütte bulunmaktan çekinmiyoruz. Bu yıl sayısı 20'nin üzerinde olan tarım ihtisas şubelerimizle çiftçilerimize hizmet verirken, bankamızın 100. yaşını kutlayacağımız 2024'te ülkemizin bütün verimli ovalarında açacağımız şubelerle bu sayıyı 50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Açılışın ardından tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.