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Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 32 zanlı tutuklandı

AA

Antalya merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 32 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne üye oldukları ve örgüte silah temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Antalya, İstanbul, Ankara, Adana, Isparta ve Burdur'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 32'si tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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