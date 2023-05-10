Antalya'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların bağ ve bahçelerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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