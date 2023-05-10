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Alanya Üniversitesinde 'Erasmus+ Programında Yenilikler, Uluslararası Haftası' etkinliği yapıldı

AA

Alanya Üniversitesinde 'Erasmus+ Programında Yenilikler, Uluslararası Haftası' etkinliği yapıldı

ANTALYA (AA) - Alanya Üniversitesinde 18 farklı ülkeden 49 yüksek öğretim kurumu ve 75 temsilcinin katıldığı 'Erasmus+ Programında Yenilikler, Uluslararası Haftası' etkinliği, gerçekleştirildi.

Alanya ilçesinde ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, Avrupa Birliğinin yurt dışı eğitim programı Erasmus projesi hakkında yenilikler, öğrenci desteği, işe alma araçları, yeni ortaklıklar, uluslararasılaşma fikrinin teşvik edilmesi ve kurumsal yeni ortaklıkların geliştirilmesi konuları konuşuldu.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, açılışta yaptığı konuşmada, Alanya'ya dünyanın dört bir yanından öğrenci ve akademisyenin geldiğini söyledi.

Yurt dışından Alanya'ya eğitim alanında gösterilen ilginin kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını anlatan Güner, "Bugün 18 ülkeden farklı akademisyen ve kurum temsilcilerini üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Alanya Üniversitesi olarak, farklı bakış açılarını, deneyimleri ve kültürleri içine alan, çeşitliliği benimseyen ve herkesi kucaklayan bir topluluğun parçası olmaya kararlıyız. Eğitim alanında farklı ülke ve kültürlerle bir araya gelerek her alanda gelişime öncü olmak istiyoruz." dedi.

Uluslararasılaşmanın, kültürel, akademik, rekabet ve iş dünyası açıdan çok önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına ve dünya görüşlerini genişletmelerine olanak tanır. Öğrencilerin daha empatik, açık fikirli ve kültürel olarak farkındalıklı olmalarını sağlar. Farklı ülkelerdeki eğitim fırsatlarına erişmeye, iş birliği yapılmasına olanak tanır. Eğitim camiasının daha kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmalarını sağlar ve eğitimin kalitesini artırır. Bir üniversitenin küresel düzeyde daha fazla görünürlük kazanması ile gerçekleşebilir. Üniversitenin daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olur. Öğrencilerin küresel düzeyde daha fazla iş fırsatına erişmelerine ve iş dünyasındaki farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarına olanak tanır."

Alanya Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü Anna Maria Bielecka ise etkinliğin amacının Erasmus+'ta yaygın olarak anlaşılan yeni bilgi ve iyi uygulamaları paylaşmak olduğunu dile getirdi.

Alanya Üniversitesinin temel eğitim hedefinin öğrencilerine eğitim gördükleri alanda en ileri düzeyde nitelikler ve onları geleceğin dünyasında başarılı kılacak bilgi ve becerileri kazandırmak olduğunun altını çizen Bielecka, "Erasmus+ Programı sayesinde mümkün olan hareketlilikler, öğrencilerimizin ufkunu geliştiriyor ve bilgi ve becerilerinin genişlemesine olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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