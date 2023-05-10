Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ANTALYA(AA)- Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.



Operasyonda, 140 kilogram tütün, 24 bin 500 dolu makaron, 40 bin boş makaron, 1 kompresör, 2 dolum makinası ele geçirilirken Ş.C. gözaltına alındı.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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