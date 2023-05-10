Zübeyde Hanım Anaokulu, atık malzemelerle kadınların güçlü yönlerini anlattı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmen, öğrenci ve velileri, geri dönüşüm ürünlerinden yaptıkları eserlerle kadınların renkli kişiliklerini ve güçlü yönlerini sergiledi.

Zübeyde Hanım Anaokulu, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen kadına şiddetle mücadelede farkındalık etkinliklerine "Kök Salan Kadınlar" projesiyle destek veriyor. Proje kapsamında okul öğretmenleri, öğrencileri ve bazı velilerin işbirliğinde atık malzemeler kullanılarak, kadının üretkenliğinin, renkli kişiliğinin, güçlü yönlerinin anlatıldığı saksı, resim, biblo gibi çeşitli eserler ortaya çıkarıldı. Kadın mücadelesinin de anlatıldığı eserler, okulun bahçesinde sergilenmeye başlandı.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Aslı Atmaca, AA muhabirine, kadının toplumdaki önemini anlatabilmek ve bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atık malzemeleri saksı haline getirerek minik öğrencilerin de desteğiyle çiçeklerle donattıklarını anlatan Atmaca, öğretmenlerin heykel ve resimlerde yeteneklerini konuşturduklarını kaydetti.

Toplumda kadınların her alanda başarılı olduklarını, güzel çalışmalara imza attıklarını anlattıklarını dile getiren Atmaca, "Güzel bir etkinlik oldu. Velilerimiz de çok beğendiler. Çocuklarımıza annelerine ve kadınlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda minik minik ipuçları verdik. Hem çocuklarımıza hem de velilerimize güzel mesajlar verdik." dedi.

Okulun bahçesindeki sergi, yarın da açık kalacak.

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