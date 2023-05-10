Antalya'da özel bireyler için "ENFEST" etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için Bilim Sanat ve Spor Festivali "ENFEST" etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için Yavuz Özcan Parkı'nda özel bireyler ve yakınları için etkinlik düzenledi.

Özel bireyler ve yakınları, vatandaşların da destekleriyle bando takımının eşliğinde ellerinde balon ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan engelli bireyler İstiklal Marşı okudu.

Antalya Sakatlar Derneği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, konuşmasında, Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin sorunlarını ve çözüm yollarını daha yüksek sesle dillendireceklerini belirtti.

6 Şubat depreminin birçok insanı hayattan kopardığı gibi birçok insanın da yaşamının kalan kısmını engelli olarak yaşamasına yol açtığını kaydeden Karavural, "Binlerce insanımız yıllardır yaşadığımız sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Üstelik bu insanların yeni yaşamlarına uyum sağlamaları için özel bir terapi dönemi de zorunlu hale gelmiştir." dedi.

Festivalde özel bireylerin şiir okuması ve dans gösterileri seyircilerin beğenisini topladı. Etkinlikte son olarak özel bireyler ellerindeki balonları gökyüzüne bırakarak renkli görüntüler oluşturdu.



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