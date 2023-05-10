Antalya'ya 1 milyon kitap kapasitesine sahip kütüphane yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi, 1 milyon kitap kapasitesine sahip kütüphane yapıyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülveren Mahallesi'nde, Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulandığı 65 bin metrekarelik alana kütüphane kazandırılacak.



Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yatırım programına aldığı 21 kütüphane projesiyle Kepez ilçesinin "kütüphaneler şehri" haline geleceğini belirtti.

Kütüphanenin kapılarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında açacağını aktaran Tütüncü, "Antalya Kütüphanesi, kitap kapasitesi, mimarisi, yapıldığı arazinin durumu ve manzarasıyla özel bir eğitim, kültür ve sanat tesisi olacak." dedi.

Tütüncü, kütüphanenin, sergi alanı, okuma salonları, çok amaçlı salon, dijital ortamda araştırma, bilgisayar, e-kitaplık imkanları, görme engelliler için kitap dinleme odaları ve çocuk kütüphanesiyle şehrin eğitimine değer kazandıran bir eser olacağını kaydetti.



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