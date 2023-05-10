Antalya Ticaret ve Sanayi Odası "3 UR-GE" projesini hayata geçirecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), gıda, tarım ve mobilya sektör temsilcilerinin, "3 UR-GE" projesi kapsamında dünya pazarına açılacağını bildirdi.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre gıda, tarım ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurt dışı pazarlarına açılmalarını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) kapsamında, olası işbirlikleri ve yatırım fırsatlarının değerlendirileceği kümelenme projeleri başlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Başkanı Ali Bahar, üyelere yeni pazarlar açmayı, yurt dışı pazarları, rakip ülke ve ürünleri tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Üye firmaların, kümelenme anlayışı ile bir araya getirilerek yurt dışı pazarlardaki potansiyellerinin açığa çıkarılacağını belirten Bahar, "Üyelerimizin uluslararası pazarları, rakip ülke ve ürünleri tanımalarını sağlayacağız. Bu pazarlama stratejilerine katkı koymak bizim için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bahar, UR-GE projelerinin Antalya'da gıda, tarım ve mobilya gibi üç önemli sektörde faaliyet gösteren firmaların ihracat odaklı büyümelerine büyük bir katkısı olacağını vurguladı.

Proje kapsamında firmaların kendi alanlarında önemli fuarlara katılarak, uluslararası pazarlardaki gelişmelere ilişkin bilgi sahibi olacaklarını aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Antalya'nın lokomotif sektörlerinden biri olan tarım sektöründe bitki besleme ürünleri-gübreler, biyolojik mücadele, sera sistemleri-ekipmanları, sulama sistemleri, tarım ilaçları, tohum alanlarında faaliyet gösteren üye firmaların bir araya getirilmesini ve yurt dışı pazarlardaki potansiyellerinin açığa çıkarılmasını amaçladık. Gıda ve mobilya kümesi ile bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızla bu projeyi yürüteceğiz. Projede yer alan firmalara ihtiyaç analizinin yapılmasını takiben dış ticaret ağırlıklı eğitim programları düzenlenecek, talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti sunulacak, hedef pazarlara yönelik yurt dışı heyet organizasyonları, sanal heyet organizasyonları veya alım heyeti programları düzenlenecektir."

Bahar, proje çerçevesindeki faaliyetlere ait giderlerin yüzde 75'inin Ticaret Bakanlığınca destekleneceğini ve projelerin Antalya'ya büyük katma değer sağlayacağına inandığının altını çizdi. ​​​​​​​

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