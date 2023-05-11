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Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı ile taksi sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı

AA

Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı ile taksi sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde darbederek yol ortasında bıraktıkları kişinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ölümüne sebebiyet verdikleri iddiasıyla tutuklanan 2 zanlı ile taksi sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı.

Muratpaşa ilçesinde 28 Eylül 2022 gecesi Çağrı Aktaş'ı (30) darbederek yol ortasında bırakan tutuklular F.Ç. ve C.Y. hakkında "haksız tahrik altında olası kastla öldürme", Aktaş'ın üzerinden aracıyla geçerek ölümüne neden olan tutuksuz taksi sürücüsü H.Ü. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü aracıyla Kızılırmak Caddesi'nden geçen zanlılardan F.Ç'nin, alkollü şekilde taşıt yolunda bulunan Çağrı Aktaş'ı fark ederek, ona çarpmamak için durduğu, ardından arkasında seyreden C.Y. idaresindeki otomobilin de bu nedenle durduğu belirtildi.

Bu sırada Çağrı Aktaş'ın araçların önüne geçerek geçişlerini engellediği, zanlılar F.Ç. ve C.Y'nin maktulü çekilmesi konusunda uyardıkları, itekledikleri aktarıldı.

Çağrı Aktaş'ın şüphelilere yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu kaydedilen iddianamede, önce C.Y'nin Aktaş'a yumruk atarak yere düşürdüğü, ardından F.Ç'nin yerde yatan maktulün başına birkaç kez tekme ile vurduğu ifade edildi.

Zanlıların, darbettikleri Çağrı Aktaş'ı araç trafiğinin ortasında yerde yatar vaziyette bırakıp araçlarıyla uzaklaştıkları anlatılan iddianamede, bir süre sonra olay yerinden geçen H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı taksinin yerde yatan Aktaş'ın üzerinden geçtiği bilgisine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporunda, yüksek oranda alkol almış olan Aktaş'ın ölümünün darp sonrası üzerinden araç geçmesine bağlı çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte iç organ yırtılması ve bunlara bağlı gelişen iç kanama sonucu öldüğünün tespit edildiğine işaret edildi.

İddianamede, sanıklar F.Ç. ve C.Y. hakkında "haksız tahrik altında olası kastla öldürme" suçundan 18 yıla kadar, H.Ü. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

- Olay

Kızılırmak Caddesi'nde 28 Eylül 2022 gece saatlerinde H.Ü. idaresindeki 07 T 4507 plakalı ticari taksi, yerde yatan Çağrı Aktaş'ın (30) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu. Aktaş'ın F.Ç. ve C.Y. tarafından darbedilerek yol ortasında bırakıldığı belirlenmiş, olay yerinden kaçan zanlılar yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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