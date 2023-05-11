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Alanya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

AA

Alanya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tartıştığı arkadaşı Hüseyin Türkan'ı (19) av tüfeğiyle öldürüp kendisini de tüfekle yaraladıktan jandarma ekiplerince yakalanan S.A. (21), tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla sedye üzerinde adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.A'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

- Olay

Çamlıca Mahallesi'nde S.A. ile arkadaşı Hüseyin Türkan bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, Türkan'ı av tüfeğiyle vurmuştu.

Daha sonra kendisini de tüfekle yaralayan S.A. olay yerinden kaçarken, Türkan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli S.A. ise yaralı olarak jandarma tarafından yakalandıktan sonra hastanede tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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