Antalya'da iskelede yürürken fenalaşan turist öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde konakladığı otelin plajındaki iskelede fenalaşan Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Evgeni Shetakov (43) iskelede yürüdüğü sırada fenalaştı.

Yere düşen Shetakov, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Rus turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, olay anı otelin plajındaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, Rus turistin iskelede yürürken bir anda fenalaşarak yere düşmesi ve çevredekilerin turistin yardımına koşması yer aldı.

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